События

11:32 17.08.2017

У предпринимателя, которого пытались ограбить на Зоологической, два огнестрельных ранения

Частный предприниматель, которого пытались ограбить на ул.Зоологической в Шевченковском районе Киева, госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями, сообщается на странице Национальной полиции Украины в соцсети Facebook в четверг.

"Правоохранители установили личность раненного мужчины: он - частный предприниматель, 1989 г.р. По информации врачей, у потерпевшего два огнестрельных ранения. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что нападающие пытались отобрать у мужчины сумку с деньгами.

Производится обзор места события, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства совершения преступления.

Как сообщалось, в четверг утром на ул.Зоологическая в Шевченковском районе Киева возле здания телеканала "112 Украина" произошла стрельба. Люди в масках пытались ограбить мужчину и стреляли в него; он получил два ранения резиновыми пулями из травматического пистолета. Нападавшие оставили неподалеку места стрельбы нож.

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который устроил стрельбу и вместе с сообщником скрылся с места преступления на черном автомобиле. Введен план "перехват".

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Интерфакс-Украина
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