В Черноморске СБУ разоблачила прокурора на взятке в $5 тыс

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины разоблачили на взятке прокурора Ильичевской местной прокуратуры (г.Черноморск Одесской области).

Как сообщила пресс-служба СБУ, прокурор требовал через адвоката от местного жителя, подозреваемого в служебном подлоге, присвоении, растрате имущества, $5 тыс за непривлечение к уголовной ответственности и снятие ареста с имущества.

Оперативники спецслужбы задержали прокурора после получения всей суммы взятки в Одессе, возле одного из административных зданий областной прокуратуры. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 ч.3 ст.369 (мошенничество, дача взятки) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.