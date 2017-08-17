"Центр доктрин и тактики НАТО" может быть создан при ВМС ВСУ до конца года

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины к концу текущего года планируют создать "Центр доктрин и тактики НАТО" на базе НАТОвских, сообщил заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко.

"Изучается вопрос создания к концу 2017 года в ВМС "Центра доктрин и тактики НАТО" для обработки национальных руководств на базе соответствующих НАТОвских. Это позволит как улучшить подготовленность офицеров наших кораблей, так и избежать дублирования в планировании и проведении мероприятий боевой подготовки", - рассказал он в интервью интернет-изданию "Думская".

Он также проинформировал, что ввиду языковой проблемы среди украинских военнослужащих ВМС планирует открыть с 1 сентября "Центр языковой подготовки".

"Что касается штабной работы, то 46 основных доктрин НАТО, составляющие оперативное искусство Альянса (так называемые Allied Joint Publications, AJPs), должны быть включены в образовательные программы всех уровней военного образования, как Национального университета обороны, так и видовых академий (институтов). Профильной для ВМС является Доктрина AJP-3.1 "Морские операции Альянса", - сообщил А.Рыженко, заметив, что почти все доктрины можно получить онлайн через сайт NATO Standardization Office.

Говоря о перспективе учений "Си Бриз", замначальника штаба ВМС отметил, что к будущим учениям планируется внедрение штатной структуры управления оперативного уровня ВМС ВСУ, которая будет построена по аналогии с Maritime Operational Centre (MOC).

"Для этого в конце 2017 года планируется создание Морского командования ВМС - с учетом установки NTTP-3.32.1. MOC, которое будет отвечать за окончательное планирование операций на море и управление силами в ходе операций ВМС. Указанное подразделение станет реальным практическим шагом в выполнении Стратегического Оборонного Бюллетеня и позволит объединить усилия в подготовке с помощью специалистов НАТО и сохранить уже накопленный опыт", - поделился А.Рыженко планами.