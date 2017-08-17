События

10:37 17.08.2017

Российская поэтесса Астахова пополнила список невъездных в Украину

Российской поэтессе Ирине Астаховой запретили въезд в Украину на три года за несанкционированный визит в оккупированный РФ Крым, сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Вчера список невъездных российских артистов пополнило еще одно лицо. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова", - написал О.Слободян на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Ее пограничники выявили в аэропорту Одессы во время оформления пассажиров, следовавших в Минск. В ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы данное лицо подтвердило въезд на временно оккупированную территорию АР Крым через временно закрытые пункты пропуска. В соответствии с действующим законодательством принято решение о запрете гражданке РФ въезда в Украину сроком на 3 года", - рассказал спикер погранведомства.

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Интерфакс-Украина
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