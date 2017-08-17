События

10:30 17.08.2017

Грабитель с Зоологической скрылся на черном авто вместе с подельником

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который, по словам свидетелей, устроил стрельбу районе на ул.Зоологической в Шевченковском районе Киева и вместе с сообщником скрылся с места преступления на черном автомобиле, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"На вызов (свидетелей – ИФ) отправилась следственно-оперативная группа территориального управления, сотрудники уголовного розыска и автопатрули. Все наряды ориентированы на розыск и задержание стрелка, который, по словам свидетелей, вместе с сообщником скрылся на черном автомобиле. Введен план "перехват", - говорится в сообщении, опубликованном на странице начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Киеве Оксаны Блищик в соцсети Facebook.

На место происшествия прибыли врачи "скорой помощи", которые оказывают потерпевшему медицинскую помощь. Проводится осмотр места события, полиция общается со свидетелями и очевидцами, чтобы установить обстоятельства преступления.

Как сообщалось, в четверг утром на ул.Зоологическая в Шевченковском районе Киева возле здания телеканала "112 Украина" произошла стрельба. Люди в масках пытались ограбить мужчину и стреляли в него; он получил два ранения резиновыми пулями из травматического пистолета. Нападавшие оставили неподалеку места стрельбы нож.

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Интерфакс-Украина
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