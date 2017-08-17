События

10:12 17.08.2017

МККК доставил на Луганщину более 20 тонн медицинских товаров и стройматериалов

Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил медицинские товары и строительные материалы для жителей Луганской области, сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службе Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 2 грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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