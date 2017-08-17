МККК доставил на Луганщину более 20 тонн медицинских товаров и стройматериалов

Международный комитет Красного Креста (МККК) доставил медицинские товары и строительные материалы для жителей Луганской области, сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службе Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 2 грузовых автомобиля от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом более 20 тонн", - говорится в сообщении.