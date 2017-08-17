Украинские пограничники намерены организовывать компактные отделения на сложных участках границы

В Государственной пограничной службе Украины среди приоритетных задач рассматривают возможность обустройства компактных отделений пограничников, которые смогут оперативно перемещаться на самые отдаленные участки границы.

Как сообщает в четверг пресс-служба погранведомства, эти вопросы рассматривались на служебном совещании под руководством главы службы Петра Цигикала.

Командир Мукачевского пограничного отряда Руслан Дударев доложил участникам совещания о том, каким образом он пытается распределить силы и средства для предотвращения нарушения госграницы, в первую очередь, организованными группами незаконных мигрантов. В то же время рациональное использование сил и средств полностью проблемы не решает, так как возникают вопросы логистического обеспечения личного состава и техники, которая находится на значительном расстоянии от базового подразделения.

Для решения этой задачи необходимо организовать компактные отделения пограничной службы - временные объекты, которые не требуют привлечения значительных ресурсов для обслуживания, а в случае необходимости могут легко переместиться на другой сложный участок, констатируют в погранведомстве.

"Такие отделения должны располагаться на расстоянии не более 20 км друг от друга и быть обеспечены всем необходимым для организации службы на участке. Пограничные наряды за короткое время должны иметь возможность достичь самых отдаленных участков границы. Только тогда можно говорить об эффективности ее охраны", - подчеркнул П.Цигикал.

Он поручил начальникам региональных управлений обследовать участки отделов погранслужбы и подготовить предложения по усилению системы охраны границы на наиболее рискованных направлениях.

"Вы начали эту работу еще три года назад, когда были заложены основы обновленного пограничного ведомства. Сейчас нам с вами нужно довести начатое до логического завершения и сделать границу непреодолимым барьером на пути преступных группировок", - подытожил глава погранслужбы.