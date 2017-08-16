Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину из Польши

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили проанонсировал, что вернется в Украину 10 сентября.

"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец" (Львовская обл. – ИФ)", - сказал он в ходе прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке в среду вечером.

Политик выразил надежду, что на границе возле пункта пропуска соберутся его сторонники.

"С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, с нами будут простые люди. Меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше, их очень много… Я буду очень благодарен, если люди придут на границу", - добавил он.

М.Саакашвили допустил, что может быть организован усиленный досмотр граждан, пересекающих границу, в связи с тем, что ожидается его приезд в Украину.

Он также заявил о намерении по возвращении участвовать в судебных разбирательствах в связи с лишением его украинского гражданства.

Политик подчеркнул, что оснований для его задержания при пересечении украинской границы нет, и добавил, что даже если соответствующий указ президента Украины действует, он все равно житель Украины. "Если я человек без гражданства Украины, то я – человек без гражданства, живущий в Украине", - сказал он.

По словам М.Саакашвили, в Украине у него осталось скромное имущество и партия "Рух новых сил".

Он также отметил, что после возвращения в Украину намерен предложить повестку дня изменений в стране.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

4 августа стало известно, что М.Саакашвили прибыл в Польшу. 7 августа он заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту. Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания.

8 августа СМИ сообщили, что М.Саакашвили покинул Польшу и направился в Литву. В Вильнюсе М.Саакашвили заявил, что не претендует на получение литовского гражданства.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин 11 августа сообщил, что М.Саакашвили смогут пропустить только при наличии украинской визы.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лицо без гражданства, если не подтвердится информация о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы. Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы - к уголовной ответственности (и не говорите потом, что не предупреждали)", - написал Е.Енин на своей странице в Фейсбук.

Он также добавил, что М.Саакашвили может обжаловать решение лишения его украинского гражданства в Высшем административном суде.