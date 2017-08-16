События

19:34 16.08.2017

Движение транспорта на Крещатике ограничат

Движение транспорта на ул. Крещатик в Киеве на участке от Бессарабской до Европейской площади будет ограничено с вечера среды до ночи четверга в связи с репетицией войск к параду по случаю Дня Независимости, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, ограничение на этом участке будет действовать с 21.00 среды до 02.00 четверга для тренировки войск.

По такой же схеме движение ограничат с пятницы на субботу.

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