Первая леди Зимбабве запросила дипломатический иммунитет в деле об избиении модели из ЮАР

Супруга президента Зимбабве Грейс Мугабе запросила дипломатический иммунитет после внезапного возвращения на родину в связи с открытием против нее дела об избиении молодой девушки в отеле Йоханнесбурга, сообщает в среду британская телеканал "Скай ньюс".

"Адвокаты подозреваемой и представители правительства (Зимбабве - ИФ) заявили, что подозреваемая пожелала задействовать дипломатический иммунитет", - цитирует телеканал заявление министерства полиции ЮАР.

Телеканал не упоминает, по какому паспорту - дипломатическому или гражданскому - первая леди Зимбабве путешествовала в ЮАР.

Официальная представительница первой леди Зимбабве также подтвердила, что Г.Мугабе вернулась домой из ЮАР.

Накануне в ЮАР состоялись предварительные судебные слушания по делу о нападении первой леди Зимбабве на девушку из ЮАР. Г.Мугабе проходит как подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но супруга президента Зимбабве не явилась на слушания, хотя полиция ЮАР ожидала ее присутствия.

Инцидент произошел в минувшие выходные, когда, как рассказала 20-летняя модель Габриэлла Энгельс, Г.Мугабе ворвалась в номер отеля в пригороде Йоханнесбурга, где жили двое ее сыновей Роберт и Чатунга, с которыми там проводила время девушка. По ее словам, Г.Мугабе набросилась на нее и избила шнуром-удлинителем и штепсельной вилкой.

В ЮАР она приезжала для лечения травмы лодыжки.

Г.Мугабе на 41 год моложе своего 93-летнего супруга Роберта Мугабе, занимающего пост президента Зимбабве на протяжении последних 30 лет. Их отношения начались после того, как она устроилась на работу машинисткой в администрацию президента. Супруги поженились в 1996 году. В их браке на свет появились трое детей.