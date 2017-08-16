Порошенко ждет в Украине авторов статьи в NYT о поставках в КНДР ракетных двигателей

Президент Украины Петр Порошенко поручил пригласить авторов материала, опубликованного в издании The New York Times, о поставках из Украины в КНДР ракетных двигателей.

"Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения. Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории", - написал глава государства на своей странице в Facebook в среду.

Он также отметил, что статья в издании привлекла в мире внимание к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. "Элегантный, хотя и не самый удачный способ", - отметил П.Порошенко.

Президент заявил: "Ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем – ответственно".

Ранее в среду П.Порошенко поручил расследовать информацию, опубликованную в The New York Times, о поставках из Украины в КНДР ракетных двигателей: "Поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС (военно-технического сотрудничества – ИФ) и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней".