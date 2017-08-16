Уехавший в РФ обвиняемый по делу о 2 мая в Одессе официально госграницу Украины не пересекал

Ильичевский городской суд (г.Черноморск Одесской области) удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области о задержании обвиняемого в деле о событиях 2 мая 2014 года в Одессе в части событий на Греческой площади Владислава Ильницкого с целью привода, а также объявления его в розыск.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, к материалам дела суд приобщил ответ Государственной пограничной службы Украины об отсутствии информации об официальном пересечении обвиняемым государственной границы.

После изучения ситуации суд принял решение о выделении в отдельное производство и остановки судебного разбирательства в отношении В.Ильницкого. По другим обвиняемым расследование дела продолжится.

Как сообщалось, В.Ильницкий выехал в РФ. "Законным способом Владислав Ильницкий пересек границу РФ. Уже в безопасности. Просьба сейчас не доставать парня, он отдохнет от пережитого и все расскажет сам", - написал на своей странице в Facebook бывший одесский журналист, осужденный и отбывший наказание по ст.110 (покушение на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса, в настоящее время находящийся в РФ Артем Бузила.

Подтвердить эту информацию официально агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось.

14 августа А.Бузила сообщил, что В.Ильницкий покинул Украину, однако был задержан российскими пограничниками в аэропорту "Домодедово".

Бывший депутат Одесского горсовета от партии "Родина" Игорь Димитриев сообщил в Facebook, что В.Ильницкий приехал в РФ просить политического убежища. Позднее ряд российских СМИ со ссылкой на российского политолога Владимира Корнилова, сообщили, что В.Ильнцкий был депортирован из России в Беларусь, откуда он прибыл в РФ.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.