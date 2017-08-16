В Одесской области в ДТП погиб военный

В Одесской области в среду в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий, сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

"По данному факту проводятся следственные действия представителями Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины. Также руководящим составом оперативного командования "Юг" назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло по неосторожности.

Командование и личный состав военной части, где служил погибший, соболезнуют его родным и близким.