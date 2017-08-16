События

18:38 16.08.2017

Сообщение Обамы в Twitter о толерантности и любви стало самым популярным за историю соцсети

Сообщение, размещенное экс-президентом США Бараком Обамой на своей странице в Twitter после столкновений ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле, стало самым популярным за всю историю этой социальной медиа-платформы, сообщила в среду компания.

В записи Б.Обама процитировал известное высказывание бывшего президента ЮАР и центральной фигуры борьбы с апартеидом Нельсона Манделы, который ушел из жизни в 2013 году.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии..." - гласит цитата Н.Манделы на странице Б.Обамы, для иллюстрации которой он прикрепил фотографию, на которой изображен смотрящим в окно на четырех детей разных рас. Этот твит набрал более 3,4 млн "лайков", а также более 1,3 млн ретвитов.

Экс-президент США поделил высказывание на три записи. В двух других сообщениях он привел окончание цитаты, и их пользователи соцсети "лайкнули" в общей сложности 2,5 млн раз.

"Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить. Потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность. - Нельсон Мандела" - таково окончание твитов.

Б.Обама опубликовал записи 13 августа после того, как в Шарлоттсвилле прошли акции ультраправых и их противников, обернувшиеся ожесточенными столкновениями и унесшие жизнь человека.

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