Турчинов посоветовал гендиректору "Южмаша" пользоваться спецсвязью при обсуждении важных вопросов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов расценивает розыгрыш генерального директора ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр) Сергея Войта российскими пранкерами как попытку скомпрометировать предприятие.

"Касательно очередного грязного дела российских пранкеров, в этот раз против руководителя "Южмаша", хочу сказать следующее. Это была очередная неудачная попытка российских специалистов по организации провокаций скомпрометировать наше ракетостроительное предприятие", - написал А.Турчинов на своей странице в соцсети Facebook в среду.

При этом он посоветовал С.Войту пользоваться защищенными средствами национальной спецсвязи при обсуждении важных вопросов. "Хочу ему посоветовать при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи, к которым не имеют доступа российские провокаторы", - написал А.Турчинов.

Как сообщалось, в среду в российских медиа появилась запись телефонного разговора С.Войта с пранкером, который выдавал себя за А.Турчинова. В ходе беседы последний интересовался у гендиректора ЮМЗ, могли ли в действительности, и каким образом, ракетные РД-250, упомянутые в публикации The New York Times, быть поставлены в КНДР из Украины. Не подозревающий о "розыгрыше", гендиректор ЮМЗ высказал предположение о возможности утечки технологий разработанных в 60-годы в б.СССР в НПО "Энергомаш" (РФ) РД-250 через владеющую конструкторской документацией Россию, либо через Китай. При этом он исключил возможность передачи ракетных технологий в КНДР кем-либо из украинских предприятий, уточнив, что производство этих двигателей в Украине закрыто, а сама техническая документация засекречена с 1987 года. Гендиректор уточнил, что ЮМЗ только выходит на Азиатский региональный космический рынок и налаживает сотрудничество с Южной Кореей, а ГП "КБ "Южное" (Днепр) работает на этом рынке в течение многих лет, в том числе по двигательной тематике с КНР. При этом он подчеркнул, что это международное сотрудничество контролируется украинскими уполномоченными ведомствами.

В ЮМЗ заявили, что авторы сюжета попытались путем передергивания слов С.Войта и помещения их в контекст рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР, что не соответствует действительности.

Ранее, 14 августа, американское издание The Nork Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш", которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.