Порошенко поручил расследовать информацию о поставках в КНДР ракетных двигателей

Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать информацию, опубликованную в The New York Times, о поставках из Украины в КНДР ракетных двигателей.

"Поручил безотлагательно, под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС (военно-технического сотрудничества – ИФ) и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Президент подчеркнул, что Украина дорожит своей репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий и добросовестно соблюдает международный режим нераспространения ядерного оружия. "Добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда бы не позволили себе усомниться в нашей приверженности международным обязательствам", - указал он.

По словам главы государства, какими бы абсурдными ни выглядели обвинения Украины, "как ответственные партнеры мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею".

"Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений о "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка", - резюмировал П.Порошенко.

Как сообщалось, 14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин заявил, что М.Эллеман тесно связан с РФ, где в 1995-2001 гг. возглавлял программу сокращения ракетных вооружений, при этом скрыл эту информацию в одной из соцсетей. "Так уж как-то получается, что большинство "западных экспертов", которые критикуют Украину, тем или иным образом было в прошлом связано с Россией", - отметил он.

В самом ГП "Южмаш" опровергают озвученные в издании The New York Times предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР и расценивают их как попытку дискредитировать предприятие и Украину.