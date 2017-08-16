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17:51 16.08.2017

Суд отпустил Шабунина под личное обязательство

Днепровский районный суд Киева избрал главе общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

На заседании в среду суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о личном обязательстве.

В соответствии с этим решением, В.Шабунин должен уведомлять следствие, прокурора и суд об изменении своего места проживания или места работы.

Эти обязательства возложены на главу "Центра противодействия коррупции" на срок не более 2 месяцев, до 14 октября текущего года.

Данное определение суда обжалованию не подлежит.

Ранее в среду правоохранители вручили подозрение в совершении преступления В.Шабунину предусмотренного ч.1 ст.122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Прокуратура просила суд избрать В.Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Досудебное расследование установило, что "8 июня руководитель общественной организации, находясь на ул. Н.Лебедева в г.Киеве, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес гражданину Ф. удар кулаком в лицо, чем нанес последнему телесные повреждения средней степени тяжести". Эти обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в частности, видеозаписью, где зафиксировано непосредственно событие уголовного преступления протоколом следственного эксперимента, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и т.д.

"Вместе с тем, учитывая обращение в правоохранительные органы представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статуса журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи с осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется. Информация о причастности пострадавшего к журналистской деятельности, а также мотивов нанесения телесных повреждений, будет тщательно проверена, после чего принято соответствующее процессуальное решение", - отметили в прокуратуре Киева.

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