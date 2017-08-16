В СБУ называют фейком информацию "МГБ ДНР" о задержании в Донецке якобы "диверсионной группы"

В Службе безопасности Украины заявляют, что распространенная так называемым "МГБ ДНР" информация о задержании в Донецке якобы "диверсионной группы СБУ" не соответствует действительности и является очередным фейком.

"Кремлевские марионетки из так называемого "МГБ ДНР" решили не отставать от своих российских кураторов и сообщили о задержании в Донецке целой "диверсионной группы СБУ". СБ Украины в очередной раз сообщает, что не имеет никакого отношения к фигурантам фейковых новостей российско-террористических группировок, которые создаются для запугивания населения временно оккупированных и аннексированных территорий нашей страны", - написала спикер СБУ Елена Гитлянская на странице в Фейсбуке в среду.

Она также указала на некоторые ляпы и нестыковки в текстах и видеоматериалах от "МГБ ДНР".

"Сначала пишут "задержали сотрудника СБУ", во втором абзаце оказывается, что это военнослужащий, а в третьем - уже обещание зачислить в ряды Службы после диверсии. Сюжет с задержанием "диверсанта" явно снят не летом. Переснять или не додумались, или торопились "подогреть" информпространство за "старшими товарищами", - отметила Е.Гитлянская.

Ранее в среду на сайте "МГБ ДНР" появилось сообщение, что в Донецке была пресечена попытка проведения "диверсионно-террористического акта, подготовленного украинскими спецслужбами", цель которого - подрыв телевышки в Петровском районе города. Согласно информации сайта, были задержаны лидер диверсионной группы, завербованный СБУ, - военнослужащий одного из полков Сил специальных операций ГУР МО Украины и другие члены группы.