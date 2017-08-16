События

16:48 16.08.2017

В Германию было поставлено более 28 млн куриных яиц с фипронилом

Масштабы поставок в торговые сети Германии куриных яиц, зараженных инсектицидом фипронил, по всей видимости, значительно шире, чем предполагалось до сих пор.

По данным властей Нижней Саксонии, только в эту федеральную землю было поставлено более 28 млн яиц, возможно, зараженных этим химикатом, пишет Neue Osnabrucker Zeitung.

Газета ссылается на анализ нижнесаксонского министерства сельского хозяйства, проведенный на основании данных европейской системы экстренного оповещения. В свою очередь, из Нижней Саксонии в торговые сети попало около 17 млн зараженных яиц, полученных из Нидерландов и с четырех нижнесаксонских птицеферм, где были найдены следы ядовитого вещества.

Ранее федеральные власти говорили о том, что в ФРГ из соседних стран было ввезено менее 11 млн яиц со следами фипронила, отмечает Deutsche Welle.

Как сообщалось, зараженные фипронилом яйца и продукты из них были обнаружены уже в 15 странах Евросоюза, а также за его пределами, в частности, в Швейцарии, Южной Корее и Гонконге.

По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, употребление в пищу продукции, зараженной фипронилом (ядовитым химическим средством для борьбы с насекомыми-паразитами) не представляет "конкретной" угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Ушла из жизни Вера Глаголева

Суд дал разрешение на заочное осуждение Коряка

Прокуратура открыла дело по факту инцидента с участием Мельничука на Троещине

Ангар горит в лондонском аэропорту "Саутенд"

Киевский фуникулер возобновил работу

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС рассмотрят предложение Лондона о временном таможенном союзе

Референдум о независимости Иракского Курдистана может привести к гражданской войне, - Чавушоглу

Активисты под Кабмином требуют дополнительного финансирования на лечение пациентов за границей

Комментарии о наличии в "черной бухгалтерии" ПР имени Манафорта предоставлялись исключительно на запросы СМИ

СБУ задержала на взятке чиновницу Львовской налоговой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
сервис услуг
РЕКЛАМА