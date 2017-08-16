Ушла из жизни Вера Глаголева

Артистка России Вера Глаголева скончалась в среду в США на 62-ом году жизни, - СМИ.

"Вера Витальевна (Глаголева - ИФ) скончалась в одной из медицинских клиник в США", - сказал источник.

По данным источников МК, причиной смерти актрисы стала онкология.

Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве.

За свою творческую биографию она сыграла в более чем в сорока фильмах и сериалах, таких как "Выйти замуж за капитана", "Сошедшие с небес", "Зал Ожидания", "Бедная Саша" и другие. Также она срежиссировала шесть фильмов, в ее последней картине "Две женщины" (экранизация пьесы Тургенева "Две женщины") сыграл известный британский актер Рэйф Файнс. Удостоена звания народной артистки России.