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16:09 16.08.2017

Суд дал разрешение на заочное осуждение Коряка

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника ГУМВД в Киеве Валерия Коряка в деле о незаконном лишении свободы Александра Драбинко – личного помощника ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

"Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий ВЯнуковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими лицами при незаконном лишении свободы личного помощника ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (В.Сабодана) – Драбинко", - сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По информации Генпрокуратуры, в указанном производстве уведомлены о подозрении В.Янукович, В.Захарченко и В.Коряку и в суд направлены соответствующие ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

"11 августа постановлением Печерского районного суда г.. Киева ходатайство следователя удовлетворено и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника Главного управления МВД Украины в г.Киеве В.Коряка", - говорится в сообщении.

Ранее, как напоминает Генпрокуратура, Печерский суд удовлетворил ходатайство следователя и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Рассмотрение ходатайства относительно возможности заочного осуждения В.Януковича продолжается.

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