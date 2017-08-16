Прокуратура открыла дело по факту инцидента с участием Мельничука на Троещине

Столичная прокуратура открыла уголовное производство в связи с инцидентом в Киеве при участии внефракционного народного депутата Украины Сергея Мельничука, произошедшим 15 августа на Троещине.

"Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту умышленного препятствования лицом, занимающим особо ответственное положение, а именно, народным депутатом Украины Сергеем Мельничуком, выполнения решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду по ул.Сабурова на Троещине и их возвращения Управлению образования Деснянской районной в г.Киеве администрации", - сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева.

По информации ведомства, информация о событии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.382 УК Украины (Умышленное неисполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

"В ходе расследования будет проверена информация, размещенная в СМИ относительно обстоятельств конфликта… с участием народного депутата С.Мельничука, а также дана правовая оценка действиям участников", - говорится в сообщении.

Также прокуратура напоминает, что по данному факту органы Национальной полиции зарегистрировали еще одно уголовное производство - по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Пресс-служба также информирует, что вопрос объединения этих уголовных производств будет решен в ходе досудебного следствия.

Как сообщалось со ссылкой на полицию Киева, 15 августа на Троещине на почве имущественного спора произошел конфликт с применением огнестрельного оружия без пострадавших с участием народного депутата Украины Сергея Мельничука. В ходе конфликта между сторонниками и противниками выселения учебного учреждения были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, но, как отметили в полиции, стрелял не народный депутат.

Между тем, в группе "dtp.kiev.ua" в социальной сети Фейсбук было опубликовано сообщение следующего содержания: "Стрельба боевыми в Киеве: "Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему-то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!!!".

Блогер Евгений Шевченко в своей странице в Фейсбук сообщил, что конфликт произошел из-за длящейся 2 года судебной тяжбы об отчуждении из коммунальной собственности города детского сада.

"Два года судов и наконец справедливость была восстановлена - соглашение было признано незаконным, оно было отменено, а детский сад возвращен в коммунальную собственность. Но вдруг приехал ... кто бы вы думали? .. Народный депутат Мельничук! Который встал на защиту мошенников-рейдеров и плевать он хотел на детей и на их родителей вместе взятых", - написал Е.Шевченко.