События

15:09 16.08.2017

Референдум о независимости Иракского Курдистана может привести к гражданской войне, - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планы руководства Иракского Курдистана организовать референдум о независимости способны вызвать гражданскую войну в Ираке.

"В этой стране (в Ираке - ИФ), которая испытывает так много проблем, референдум может лишь усугубить ситуацию. Упаси Бог, но это даже может привести к гражданской войне", - заявил М.Чавушоглу турецким СМИ.

Референдум о независимости Иракского Курдистана назначен на 25 сентября. Его участники должны будут решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.

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