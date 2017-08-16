События

14:24 16.08.2017

СБУ задержала на взятке чиновницу Львовской налоговой

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой уличила во взяточничестве старшего государственного ревизора-инспектора одного из районных налоговых инспекций управления фискальной службы Львовской области.

"Злоумышленница требовала 100 тыс. грн от предпринимателя за непроведение проверки и непринятие мер реагирования на нарушения налогового законодательства. Правоохранители задержали вымогательницу при получении всей суммы взятки", - сообщил пресс-центр СБУ на странице в Facebook в среду.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

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