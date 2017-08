Ангар горит в лондонском аэропорту "Саутенд"

Сильный пожар произошел в среду в ангаре лондонского аэропорта "Саутенд", информирует сайт британской газеты "Сан".

На кадрах с места происшествия видно, как над ангаром поднимается большой столб черного густого дыма.

Издание, цитируя одного очевидца, сообщило о взрыве.

