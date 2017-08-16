События

14:16 16.08.2017

Ангар горит в лондонском аэропорту "Саутенд"

Сильный пожар произошел в среду в ангаре лондонского аэропорта "Саутенд", информирует сайт британской газеты "Сан".

На кадрах с места происшествия видно, как над ангаром поднимается большой столб черного густого дыма.

Издание, цитируя одного очевидца, сообщило о взрыве.

"Пожарные и спасатели сейчас работают на месте происшествия в ангаре, расположенном в северной части аэропорта", - сообщил газете представитель аэропорта. Он отметил, что "Саутенд" остается открытым и работает в нормальном режиме".

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