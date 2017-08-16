Ангар горит в лондонском аэропорту "Саутенд"
Сильный пожар произошел в среду в ангаре лондонского аэропорта "Саутенд", информирует сайт британской газеты "Сан".
На кадрах с места происшествия видно, как над ангаром поднимается большой столб черного густого дыма.
Издание, цитируя одного очевидца, сообщило о взрыве.
BREAKING Explosion at hanger on the north side of London Southend Airport https://t.co/CmvBKNvOHH (pic: @RhysLench) pic.twitter.com/RAhJ4wg6in— AIRLIVE (@airlivenet) 16 августа 2017 г.
"Пожарные и спасатели сейчас работают на месте происшествия в ангаре, расположенном в северной части аэропорта", - сообщил газете представитель аэропорта. Он отметил, что "Саутенд" остается открытым и работает в нормальном режиме".