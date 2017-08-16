События

13:46 16.08.2017

Четверо украинских военных получили ранения в зоне АТО за сутки

В зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, никто не погиб, четверо наших военных получили ранения. Один из раненых получил травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в среду в Киеве.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие, в результате чего трое украинских военных получили ранения.

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