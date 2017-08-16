Полторак представил нового руководителя Нацуниверситета обороны им.Черняховского

Задачами нового начальника Национального университета обороны им.И.Черняхивского должны стать повышение качества подготовки офицеров и улучшение материальной базы вуза, заявил обороны Украины Степан Полторак, представляя нового руководителя вуза генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко.

"Задачи нового руководителя университета состоят в том, чтобы значительно улучшить уровень подготовки в университете, кардинально сменить систему подготовки, повысить уровень сопровождения обучения учеными университета. Все научные разработки должны иметь практическую составляющую", - сказал С.Полторак в среду в Киеве.

По убеждению министра, необходимо улучшить и материальную базу вуза, а также избавляться от старых методик обучения.

"Важно формировать у офицеров, которые проходят обучение, лидерские качества и патриотическое отношение не только к Украине, но и к своей должности", - отметил он.

Одним из приоритетов С.Полторак назвал тщательный и качественный отбор офицеров для обучения в университете.