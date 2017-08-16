Подготовка офицерских кадров должна проходить на практических занятиях и учениях – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркивает, что подготовка офицерских кадров в высших военных учебных заведениях должна проходить на практических занятиях и учениях.

"Есть серьезные изменения, но проблемы в подготовке до конца не решены. Нам необходимо избавится от людей, которые работают в университете и не имеют практического опыта. Нам нужно прекратить практику подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня в аудиториях и классах: они должны готовиться во время проведения практических занятий и учений", - сказал министр на брифинге после представления нового руководителя Национального университета обороны им. И.Черняховского в среду в Киеве.

По словам С.Полторака, офицеры, которые учатся в университете, должны также иметь опыт участия в боевых действиях.

Также министр отметил, что материально-техническую базу университета необходимо улучшать.