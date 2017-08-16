Генштаб ВСУ предусмотрел ряд мер ввиду потенциальных угроз, которые несут российско-белорусские учения "Запад-2017"

Генштаб Вооруженных сил Украины разработал комплекс мер по реагированию украинской армии на угрозы, которые могут возникнуть в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы отслеживаем ситуацию и знаем обо всех передвижениях российский войск вдоль нашей границы. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть и будем адекватно реагировать на угрозы, которые несут эти учения. Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными на эти угрозы", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

При этом министр пояснил, что учения потенциально несут угрозу, потому что большое количество личного состава ВС РФ передвигается к украинской границе, "а сейчас все, что происходит на нашей границе, мы расцениваем как недружественный шаг".

С.Полторак заверил, что ВСУ на сегодня способны выполнить все поставленные перед ними задачи.

"Если сравнить украинскую армию образца 2014 года и 2017 года, то видим серьезные сдвиги, но есть и проблемы, которые решаются. Для решения тыловых вопросов надо совершенствовать законодательную базу и больше работать с производителями. Работа в этом направлении продолжается", - отметил он.