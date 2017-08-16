Киевский фуникулер возобновил работу

Киевский фуникулер с 12:00 16 августа возобновляет работу после завершения планового ремонта, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на КП "Киевпастранс".

По информации КГГА, для обеспечения безаварийной работы фуникулера специалистами проведены регламентные работы и капитальный ремонт отдельных узлов.

"В частности отремонтировано оборудование вагонов, электронное, механическое, электрическое, пневматическое оборудование поводов, проведено статическое и динамическое испытание", - сказано в сообщении.

Специалисты ГП "Киевский экспертно-технический центр Госгорпромнадзора Украины" проверили работу фуникулера и дали разрешение на эксплуатацию на следующий год.

Ремонтные работы продолжались с 17 июля по 16 августа 2017 года.

Киевский фуникулер работает ежедневно с 07:00 до 22:00. Нижняя остановка – станция метро "Почтовая площадь", верхняя - ул.Трехсвятительская (Михайловский Златоверхий монастырь).