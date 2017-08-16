Иордания отменила запрет на импорт украинской продукции птицеводства

Иорданское Хашимитское Королевство отменило временный запрет на импорт украинской продукции птицеводства, введенный в средине марта из-за вспышек птичьего гриппа, сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующая информация поступила от посольства Украины в Иордании.

Как сообщалось, в средине марта запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышек птичьего гриппа ввели Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания.

Принцип регионализации к поставкам украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ. Запрет на поставки в эти страны касается только тех украинских областей, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

В июне-июле Катар, Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ отменили запрет на ввоз птицы из Украины.