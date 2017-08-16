Пожар уничтожил 10 дач и 12 хозсооружений в Донецкой области

В г.Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области при пожаре сгорели 10 дачных домиков и 12 хозяйственных сооружений, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает в среду пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области, сообщение о пожаре поступило на телефон Службы спасения 15 августа в 12:42.

По прибытию спасатели выяснили, что горят дачные домики по ул.Первомайской.

"Пожарные немедленно приступили к тушению пожара, однако были вынуждены прекратить работу из-за возобновления артиллерийских обстрелов. Снова приступить к ликвидации пожара бойцам ГСЧС удалось только в 14:10 после прекращения огня.

Пожар был локализован в 15:40 и в 17:28 ликвидирован.

Огнем уничтожено 10 дачных домиков и 12 хозяйственных сооружений.

На тушение пожара привлекалось 7 человек личного состава ГУ ГСЧС и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается специалистами.