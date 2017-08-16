Запаси газу в ПСГ України перевищили 14 млрд куб. м

Україна наростила запаси газу в підземних сховищах газу (ПСГ) до більш ніж 14 млрд куб. м, повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

"Запаси сьогодні перетнули позначку в 14 млрд куб. м. Менш ніж за місяць закачали один мільярд", - написав він на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

Про досягнення запасів у 13 млрд куб. м М.Білявський написав 29 липня.

Як повідомлялося, Україна в липні 2017 року поповнила свої ПСГ на 1,64 млрд куб. м газу, а загалом із 22 березня, коли відновилося закачування до них після зими, - на 5,08 млрд куб. м. У липні щодобове закачування становило 52,8 млн куб. м, тоді як у червні - 49,9 млн куб. м/добу, в травні - 51,9 млн куб. м/добу.

Затверджений Кабінетом Міністрів план заходів із підготовки ПЕК до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років передбачає, що Україна до 1 листопада 2017 року має накопичити в ПСГ 17 млрд куб. м газу. НАК "Нафтогаз України" оцінює запаси до зими за збереження поточних темпів закачування в 16 млрд куб. м, вважаючи такий обсяг достатнім або навіть надмірним.

Опалювальний сезон 2016/2017 рр. Україна розпочала в середині жовтня із запасами 14,7 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.