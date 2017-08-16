Климкин и посол Нидерландов считают очень важным сотрудничество стран для привлечения к ответственности виновных в уничтожении МН17

Завершающий свою дипломатическую миссию в Украине посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер и глава украинского МИД Павел Климкин выразили уверенность, что виновные в уничтожении самолета "Малазийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года будут привлечены к ответственности.

"Сопереживание и солидарность граждан Украины с нидерландским народом относительно трагедии рейса МН17 навсегда останутся в моей памяти", - сказал во время встречи с П.Климкиным К.Кломпенхаувер в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине, сообщила пресс-служба МИД Украины в среду утром.

Собеседники выразили уверенность, что украинско-нидерландское сотрудничество в расследовании уничтожения авиалайнера и привлечении к ответственности виновных в трагедии чрезвычайно важно.

"Во время беседы констатировалось, что трагедия МН17, как и нидерландский референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, стали серьезными испытаниями в двусторонних отношениях, которые были выдержаны в духе дружбы и взаимного доверия между двумя народами", - говорится в сообщении.

Посол Нидерландов отметил прогресс реформ в Украине, а также отметил, что во время выполнения своей миссии в стране стал свидетелем укрепления и возмужания украинской нации.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

"Группа JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и, после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ", - отмечается в документе.

В середине ноября 2016 года министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай (Liow Tiong Lai) заявил, что уже идентифицированы имена 100 подозреваемых, причастных к трагедии с "Боингом", и они будут названы до начала 2018 года.

5 июля 2017 года представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии – 5 июля приняли решение, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе будут рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Ранее команда журналистов-расследователей Bellingcat идентифицировала установку "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН17 как "Бук 332" российской 53-й зенитно-ракетной бригады. В обнародованном Bellingcat докладе отмечается, что по наводке одного из пользователей "Твиттера" удалось обнаружить фотографию, на которой видна маркировка негабаритного груза на "Буке 332", снятая до его транспортировки в колонне в июне 2014 года.

Bellingcat отмечает, что найденный фотоальбом механика был загружен в феврале 2015 года, однако в нем не указано ни имя механика, ни информация, где и когда были сняты фотографии. "Bellingcat удалось установить личность механика и обнаружить несколько его страниц в соцсетях. На одной из этих страниц присутствует фотография "Бука 332", на другой - две другие фотографии, также присутствующие в альбоме 2015 года", - отмечается в отчете.

Расследователи делают вывод, что данная фотография "практически наверняка была сделана в 2013 году, хотя существует небольшая вероятность того, что она была сделана весной 2014 года".

Согласно докладу Bellingcat, зенитно-ракетная установка "Бук", с которой сбили "Боинг", была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – пос. Первомайское, находящийся под контролем пророссийских боевиков.