События

09:48 16.08.2017

В Госпогранслужбе отмечают увеличение пассажиро-траспортного потока через КПВВ на Донбассе

Прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток, который проследовал через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения сторон на Донбассе, характеризовался увеличением, сообщают в Госпогранслужбе Украины в среду.

"В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 44 тыс. человек и 5,8 тысячи транспортных средств", - сообщается в обнародованном пресс-службой ведомства информации.

При этом по состоянию на утром среды на въезд и выезд находилось 530 транспортных средств.

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Интерфакс-Украина
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