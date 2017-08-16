События

09:28 16.08.2017

Американская разведка полагает, что Северная Корея может самостоятельно производить ракетные двигатели

По данным американской разведки, КНДР может самостоятельно производить ракетные двигатели и не зависит от импортных технологий, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в разведке США.

"У нас есть данные, чтобы предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Наоборот, по нашему мнению, они способны самостоятельно производить такие двигатели", - сказал один из сотрудников разведки США агентству Reuters.

Как сообщалось, в понедельник, 14 августа, The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР МБР Hwasong-14, оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250. Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, "оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости".

В ЮМЗ озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетых технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - цитирует пресс-служба секретаря СНБО А.Турчинова.

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