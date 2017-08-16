В Ивано-Франковске при прокладке кабеля нашли массовое захоронение жертв политических репрессий

В Ивано-Франковске во время прокладки кабеля в районе центрального городского озера нашли массовое захоронение. Ученые склоняются к тому, что в могиле находятся останки жертв НКВД, сообщило "Радио Свобода".

"В Ивано-Франковске во время прокладки кабеля в районе центрального городского озера нашли массовое захоронение, в котором находятся останки по меньшей мере 50 человек", – говорится в сообщении на сайте "Радио Свобода" во вторник.

Раскопки на месте обнаруженного захоронения проводят ученые коммунального предприятия "Память". В траншее, которую проложили работники "Прикарпатьеоблэнерго", они обнаружили около двух мешков человеческих костей, элементы женской и детской одежды.

Ученые отметили, что все останки залегают слоем толщиной 30 см и находятся в анатомической целостности, однако на этом этапе раскопок им пока трудно оценить масштабы захоронения, однако, судя по длине и глубины траншеи, можно утверждать минимум о 50 жертвах.

"Человеческие останки залегают слоем 30 см, возможно - глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет пока что пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть, тела оказались в яме без всякого упорядочения", - уточнил руководитель КП "Память" Василий Тымкив.

Местность рядом с захоронением в 40-х годах прошлого века использовалась для захоронения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов. Пока ученые склоняются к тому, что в могиле находятся останки жертв НКВД. По словам В.Тымкива, большевики преимущественно использовали для захоронения естественные неровности рельефа - рвы и углубление, не пытаясь выкопать глубокую яму.

На данный момент ученые не имеют официального разрешения на проведение раскопок. Основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации. Для этого им, для начала, необходимо выяснить размеры захоронения.