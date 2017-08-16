США не будут налаживать диалог с КНДР, пока не увидят серьезных шагов в сторону денуклеаризации – Госдеп

Администрация США будет готова к диалогу с КНДР, когда увидит серьезные шаги Пхеньяна в сторону отказа от ядерного оружия, заявила во вторник представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Им нужно сделать серьезные шаги в сторону денуклеаризации. Пока мы этого не видим", - сказала она на брифинге, объясняя, при каких условиях США будут готовы к переговорам с Пхеньяном.

При этом Х.Нойерт заверила, что в КНДР "знают, что им нужно сделать (для возобновления диалога - ИФ)".

На уточняющий вопрос журналиста она подтвердила, что одного лишь отказа Северной Кореи от плана запуска ракет в сторону Гуама в данном случае недостаточно.

Представитель Госдепа подчеркнула, что диалог с КНДР, "судя по всему, в ближайшее время не начнется".