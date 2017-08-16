События

08:02 16.08.2017

В Славянске 9-летний мальчик отдал мошенникам почти 130 тыс грн – правоохранители

В Славянске Донецкой области 9-летний мальчик передал телефонному аферисту денежные сбережения семьи в размере около 130 тыс грн, сообщили в Славянском отделе Национальной полиции Украины в Донецкой области.

"В этом году это самая жертва телефонных мошенников, а сумма убытков от аферистов наибольшая. Мальчик поверил человеку, который якобы звонил по просьбе его мамы и, следуя инструкциям злоумышленника, отдал пакет с $4,5 тыс, 100 евро и 3 тыс грн таксисту. Полицейские устанавливают личность водителя", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В полиции уточнили, что 9-летний мальчик ответил на звонок стационарного телефона. Мужчина, который звонил, представился знакомым его мамы и сказал, что звонит по её просьбе. Он попросил номер мобильного телефона ребёнка. Когда аферист перезвонил на мобильник, он попросил собрать все деньги, которые есть в доме, положить в пакет и передать таксисту, который подъедет к подъезду. "По секрету" мошенник сказал мальчику, что мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама и не звонит. Мальчик выполнил все, что просил аферист. Когда мать пришла домой и узнала о том, что случилось, сразу обратилась к полицейским.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В полиции отметили, что как показывает практика, в зоне риска находятся абсолютно все категории граждан, но особенно старики и дети, привыкшие доверять собеседнику.

"Еще раз обращаемся к жителям района, регулярно объясняйте своим пожилым родственникам и детям то, что не нужно доверять незнакомцам по телефону, а также о том, как опасно впускать в квартиру посторонних. Просите их звонить вам всякий раз, как им звонят посторонние люди, или стучат в дверь и настойчиво просят впустить их в квартиру", попросили правоохранители.

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Интерфакс-Украина
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