В госдепе США пока не готовы оценить, полностью ли Иран выполняет пункты соглашения по атому

Госдеп США еще не завершил процесс пересмотра своей политики в отношении Ирана, и потому не готов сказать, соблюдает ли Иран заключенное с "шестеркой" международных посредников соглашение по атому, заявила во вторник представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Сейчас продолжается пересмотр политики в отношении Ирана, и мне бы не хотелось отвечать, пока этот процесс не завершится", - сказала она на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналиста о том, соблюдает ли Иран все пункты соглашения. Ранее в американской администрации указывали на то, что Тегеран нарушает "дух" этой договоренности.

Х.Нойерт отметила, что одна из целей данного пересмотра - выявить недочеты заключенного с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По ее словам, это соглашение не охватывает сферы, в которых Иран "оказывает дестабилизирующее воздействие".

При этом она заверила, что США свои обязательства в рамках СВПД четко выполняют. "Да, мы все соблюдаем", - сказал представитель госдепа.