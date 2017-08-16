Трое украинских военных получили ранения за сутки в АТО

За прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие, в результате чего трое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по нашим позициям с переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан)", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

На приморском направлении вечером во вторник боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82-мм в районе Красногоровки. Украинские позиции вблизи Павлополя НВФ первоначально дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, а около полуночи, по защитникам Павлополя они выпустили 4 снаряда с переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).

На луганском направлении боевики из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям ВСУ на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером под гранатометным огнем оказались украинские военные в районе Новоалександровки и Новозвановки.

На донецком направлении НВФ продолжили обстрелы Авдеевской промзоны. Только за вечер и ночь боевики трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. "Украинские военные, огневым преимуществом, заставляли боевиков к тишине", уточнили в штабе.