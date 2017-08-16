В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 100 млн грн – прокуратура

В Броварском районе Киевской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 100 млн грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что группа лиц на территории Киевской области Используя фиктивные предприятия предоставляла субъектам реального сектора экономики незаконные услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

По информации прокуратуры, общий оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн грн.

Броварской местной прокуратурой по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 УК Украины (соучастие в преступлении, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В рамках уголовного производства местной прокуратурой проведены почти два десятка обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты почти 1 млн грн наличных средств, многочисленное количество печатей, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности товаропроизводителя и фиктивных предприятий.

Одновременно, во время обысков удалось задокументировать и получить неопровержимые доказательства группы компаний Киевской области, которые получали "услуги" конвертационного центра с целью прикрытия их незаконной деятельности, связанной со скрытой от налогообложения реализацией мясной продукции и оставлению наличных в "тени".

В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос о аресте изъять имущества.