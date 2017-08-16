События

03:42 16.08.2017

Пьяный водитель "Ниссана" влетел в полицейский автомобиль под Одессой: серьезно пострадал полицейский

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором тяжелые травмы получил 26-летний участковый офицер Усатовского отделения полиции (Беляевский район Одесской области).

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, предварительно установлено, что во время несения службы полицейский находился в служебном автомобиле ВАЗ, который стоял на обочине. В полицейский автомобиль на полной скорости врезался "Ниссан" под управлением водителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате ДТП сотрудник полиции получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу. Водитель "Ниссана" задержан на месте происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

Начальник ГУ Нацполции в области Дмитрий Головин в связи с инцидентом сообщил на своей странице в Facebook, что считает необходимым развернуть внеплановые мероприятия по профилактике вождения автомобилей в состоянии алкогольного опьянения.

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