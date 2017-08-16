Суд приговорил жителя Харьковщины к 7 годам тюрьмы за растление малолетних - прокуратура

Дергачевский райсуд Харьковской области поддержал позицию Дергачевского местной прокуратуры и признал виновным 57-летнего жителя района в развращении несовершеннолетних (ч.2 ст.156 УК Украины).

"Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура доказала вину мужчины по четырем эпизодам, имевшим место в 2015-2016г.г., в том числе и растление двух 7-летних сестер в июле 2016г.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.