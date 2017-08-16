События

00:05 16.08.2017

Организаторы отменили концерт Светланы Лободы на стадионе "Черноморец" в Одессе из-за угроз массовых беспорядков

Организаторы отменили концерт Светланы Лободы на стадионе "Черноморец" 3 сентября в Одессе.

"К сожалению, практически с момента начала рекламной кампании стали поступать прямые угрозы устроить беспорядки и свезти в Одессу группы иногородних для совершения противоправных действий в отношении жителей и гостей города… Безусловно, в этой обстановке угроз беспорядков, а, значит, опасности для одесситов, понимая обеспокоенность губернатора и главы полиции Одесской области, мы вынуждены отменить этот праздник", - написал на своей странице в Facebook организатор концерта Артем Вознюк.

Как сообщалось, в начале августа Глава Одесской обладминистрации Максим Степанов призвал администраторов пересмотреть решение о проведении на стадионе "Черноморец" в Одессе концерта певицы Светланы Лободы.

"Я знаю точно, что в Украине есть достойные артисты. Их много. Выступления которых украсили бы праздник ко Дню нашего города. Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса – жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта - давайте поддержим прекрасный статус нашего города!", - написал он, отметив, что ранее С.Лобода выступала в Кремле, на Первом канале России, на свадьбах и вечеринках российских олигархов.

Проведение концерта Светланы Лободы запланировано на стадионе "Черноморец", который вмещает более 30 тысяч человек. Активисты, которые в мае уже сорвали один концерт С.Лободы в Одессе, пообещали заблокировать и это мероприятие.

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