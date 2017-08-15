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22:36 15.08.2017

Межведомственная комиссия по СРП вновь рассмотрит заявку Yuzgaz - депутат

Межведомственная комиссия по организации подписания и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) на заседании 17 августа рассмотрит обращение компаний Yuzgaz B.V. и ООО "Надра Юзовская" о возможности передачи Yuzgaz участия в правах и обязательствах инвестора по СРП на Юзовской газовой площади, заявила народный депутат Виктория Войцицкая (фракция "Самопомощь").

Сообщение на своей странице в Facebook она подкрепила копией письма членам межведомственной комиссии о расширении повестки дня собрания 17 августа этим пунктом на основании обращения двух компаний от 10 августа.

"О продлении рассмотрения запроса ООО "Надра Юзовская" и "Юзгаз Би.Ви." к Кабинету министров о предоставлении согласия на уступку ООО "Надра Юзовская" 90% принадлежащей ей доли участия в правах и обязательствах инвестора по Соглашению о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзовский, в пользу "Юзгаз Би.Ви.", -- говорится в добавленном пункте повестке дни.

Народный депутат считает, что это попытка "Банковой" содействовать Yuzgaz в получении прав на работу на Юзовской площади.

Как сообщалось, в июле 2016 года нидерландская Yuzgas стала победителем конкурса по привлечению инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов в пределах Юзовской площади, однако Кабинет министров 2 ноября 2016 года протокольным решением отказал ей в участии в СРП.

Yuzgaz успешно обжаловал решение Кабмина. В частности, Киевский апелляционный админсуд решением от 8 мая 2017 года оставил в силе решение Окружного административноного суда Киева от 20 марта 2017 года о признании незаконным отказа правительства компании Yuzgaz в участии в СРП.

Основателем Yuzgaz является инвестиционный фонд Emerstone Energy, входящий в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослав Кинаха (Jaroslav Kinach).

Юзовский участок площадью 7886 кв. км находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

ООО "Надра Юзовская" на 100% принадлежит государственному ПАО "Национальная акционерная компания "Надра Украины".

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