События

22:19 15.08.2017

Президент Южной Кореи выступает против любых не согласованных с Сеулом военных решений проблемы КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил во вторник, что любое решение о применении вооруженных сил против КНДР должно приниматься при непосредственном участии Сеула.

"Не следует разрешать кому бы то ни было принимать решение о военных действиях на Корейском полуострове без согласия Южной Кореи", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов вместе с союзниками предпринимать политические, экономические и, если это потребуется, военные меры против Северной Кореи.

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Интерфакс-Украина
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