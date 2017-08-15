В Харькове произошел пожар на крыше 8-этажного дома, эвакуировано 37 человек

В Харькове в ходе ликвидации пожара, который начался во вторник днем на крыше 8-этажного жилого дома по ул.Евгения Котляра, 8/10, спасено 2 человека и эвакуировано 37 человек, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 11:26 вторника.

"К месту происшествия немедленно прибыло 11 подразделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 4 автолестницы и 1 аварийно-спасательный автомобиль. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши данного жилого дома на площади 60 кв. м. Из-за угрозы жителям сразу была организована их эвакуация на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Под наблюдением спасателей на улицу были выведены 37 человек, никто из них не пострадал.

Во время проведения разведки внутри дома спасатели обнаружили двух человек, которые не смогли самостоятельно покинуть его. 76-летний мужчина оказался заблокирован в лифте в районе 7-го этажа. Сотрудники ГСЧС деблокировали его и помогли выйти наружу. А на 8-м этаже в своей квартире находилась 82-летняя женщина, которая по состоянию здоровья вообще не могла двигаться. Ее вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи для осмотра. Как выяснилось впоследствии оба спасенных также не получили травм от пожара.

В 14:40 пожар был локализован в пределах 80 кв. м. Затем продолжались работы по разборке деревянных конструкций крыши и проливания отдельных очагов огня.

В 16:10 пожар был полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется.