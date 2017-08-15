ГПУ расследует уголовное производство по возможному вмешательству в выборы президента США

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство о разглашении порочащих честь и достоинство экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пола Манафорта данных досудебного следствия отдельными должностными лицами правоохранительных органов Украины, сообщает интернет-издание "Обозреватель".

В обнародованной во вторник фотокопии части имеющегося в распоряжении редакции "Обозревателя" документа приводится фабула открытого 2 августа производства: "Согласно обращению народного депутата Украины Деркача А.Л. (внефракционного нардепа Андрея Деркача – ИФ) должностные лица правоохранительных органов Украины, совершили разглашение данных досудебного расследования, путем обнародования в средствах массовой информации фрагментов записей, сделанных на листах в "амбарной книге Партии регионов" на имя главы предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта. Указанные данные позорят человека, унижают его честь и достоинство создавая в обществе представление незаконного вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов Америки".

По данным издания, уголовное производство №42017000000002470 открыто по ч.2 ст.387 Уголовного кодекса Украины (Разглашение данных досудебного следствия или дознания), "о вмешательстве отдельных должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году".

Как ранее сообщалось, в мае 2016 года бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы "черной бухгалтерии" ПР. Эти документы, по его словам, подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных украинским чиновникам и политикам, а также П.Манафорту, который стал позднее руководителем избирательной кампании Д.Трампа.

Позднее в The New York Times вышла статья о работе П.Манафорта в Украине, после чего он подал в отставку с поста руководителя кампании Д.Трампа.

В конце июня 2017 года НАБУ заявило, что они и Специализированная антикоррупционная прокуратура не уполномочены расследовать деятельность П.Манафорта как политического консультанта Партии регионов.

25 июля 2017 года появился твит Д.Трампа о выборах 2016-го года: "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?".

Ч.2 ст.387 Уголовного кодекса Украины – Разглашение данных досудебного следствия или дознания, содеянное судьей, прокурором, следователем, работником органа дознания, оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало ли это лицо непосредственно участие в досудебном следствии или дознании, если разглашенные данные позорят человека, унижают ее честь и достоинство – наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн) или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.