Более 10 человек погибли при падении дерева на Мадейре

По меньшей мере, 11 человек погибли и десятки получили ранения при падении крупного дерева на толпу людей на португальском острове Мадейра, сообщает во вторник "Диариу ди Нотисиаш да Мадейра".

По данным издания, также как минимум 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Газета "Диариу ди нотисиаш" приводит другие данные: по ее информации, речь может идти о трех десятках пострадавших.

Инцидент произошел возле одной из церквей в районе Монте в составе столицы острова Фуншала во время религиозной церемонии, где собралось множество людей.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи.